Oud-politievoorzitter Giltay strafrechtelijk vervolgd

Personeel Emergis doodsbang voor terugkeer gewelddadige patiënte

14:29 Onder het personeel van geestelijke gezondheidsinstelling Emergis in Kloetinge is onrust ontstaan over het directiebesluit om een vrouwelijke patiënt opnieuw op te nemen terwijl ze in het verleden een poging tot doodslag ondernam op een medewerker.