Oud-premier Wim Kok (80) overleden

VIDEOOud-premier Wim Kok is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1994 tot 2002 minister-president. Kok leidde twee kabinetten, Paars I en Paars II. Zijn gezondheid ging de laatste tijd hard achteruit. Hij overleed zaterdagmiddag in het ziekenhuis aan een hartkwaal.

De oud-premier en oud-PvdA-leider is aan het eind van de middag overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Zijn vrouw Rita, kinderen en kleinkinderen waren bij hem. Hij stierf in het ziekenhuis aan de gevolgen van een hartkwaal. Hij was al enige tijd ziek, zo laat de familie weten.

Voordat Kok de politiek inging, was hij voorzitter van de vakbond NVV, die later opging in de FNV. In de jaren 80 schitterde Kok als vakbondsman. De vorming van het eerste Paarse kabinet was historisch: het was voor het eerst in 100 jaar dat het CDA geen deel uitmaakte van de regering. In 2003 werd Kok benoemd tot minister van Staat, een eretitel voor oud-politici.

‘Grote betekenis voor ons land’

,,Wim Kok was een man om naar op te kijken", laat premier Mark Rutte weten. ,,Alleen al vanwege zijn lange staat van dienst en zijn grote betekenis voor ons land.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher roemt Kok en spreekt van ‘een groot verlies’. ,,Hij was een dienend leider voor dat in de mode was, een man die onvoorstelbaar hard kon werken ten behoeve van anderen", zegt Asscher. ,,Ook na zijn afscheid uit de politiek bleef hij zeer betrokken. De laatste keer dat ik hem sprak was dat niet anders. In de tuin op een zonnige septembermiddag, zijn kleinzoon schonk thee. Hij was buitengewoon goed op de hoogte van alles wat er speelde.”

Val van Srebrenica tekende Kok

Een drama wat door Kok als het grootst onder zijn premierschap is ervaren, was de val van Srebrenica. Onder Koks verantwoordelijkheid werden vierhonderd Nederlandse VN-militairen naar Srebrenica gestuurd. De enclave viel in de zomer van 1995. De licht bewapende Nederlanders konden geen verzet bieden tegen de Bosnische Serviërs en werden niet gesteund door VN-luchtmacht. Onder hun ogen scheidden de Bosnische Serviërs mannen van vrouwen. De ruim 7000 mannen werden weggevoerd en vermoord. ,,Het is een open wond die nooit dichtgaat", zei Kok daarover jaren later.

Na zijn premierschap zou Kok uit eigen kring nog een aantal keren de wind van voren krijgen. Kok maakte zich kwetsbaar omdat hij als premier zelf tekeer ging tegen topmannen die zich te buiten gingen aan ‘exorbitante zelfverrijking’. Als commissaris stemde Kok in met bonussen bij PostNL, ING, KLM en China Construction Bank.

