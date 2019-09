Oud-studenten onaangenaam verrast door terugbetalen studiefinanciering

De telefoon stond eerder deze week roodgloeiend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Vier jaar na dato had de dienst die de studiefinanciering regelt een controle gedaan over de bijverdiensten van studenten in 2015 (toen het nieuwe leenstelsel nog niet bestond). Bij ongeveer 7700 oud-studenten plofte een naheffing op de digitale deurmat. Door een storing konden de ontvangers hun post echter niet openen, waardoor ze niet wisten hoeveel geld ze binnen een maand moesten terugbetalen. Hoewel DUO vijf extra mensen aan de telefoon had gezet om vragen over deze naheffing te beantwoorden, konden zij de enorme drukte niet aan en liepen de wachttijden op tot meer dan een uur.

Lening

De oud-studenten die de naheffing niet binnen een maand kunnen betalen, krijgen automatisch een lening. Ze mogen vijftien jaar over de aflossing doen, maar betalen wel rente over de lening. Ook kunnen de oud-studenten in bezwaar als ze de naheffing onterecht vinden.



Studenten die studiefinanciering of een ov-kaart ontvangen, mogen een maximumbedrag bijverdienen. Normaliter controleert DUO drie jaar na dato de bijverdiensten, omdat het inkomen bij de Belastingdienst dan definitief is vastgesteld. De controle over 2015 liep echter vertraging op door de invoering van een nieuw computersysteem.