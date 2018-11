Oud-Vindicatlid wil vrijspraak voor mishandeling feut: ‘Niets persoonlijks’

Ongeveer een jaar geleden werd B. al veroordeeld tot één dag cel en een werkstraf van 240 uur vanwege mishandeling. Hij was toen al geroyeerd door zijn voormalige studentenvereniging. B. was het niet eens met de straf en ging in hoger beroep.



,,Ik vind dat ik ten onrechte ben veroordeeld’’, gaf hij vandaag aan. De voormalige student, die tegenwoordig in Amsterdam woont, wordt bijgestaan door advocaat Tjalling de Groot. De jongen die door B. werd mishandeld is ook aanwezig, maar zit op eigen verzoek in een andere ruimte. Hij geeft vandaag wel antwoord op vragen.



Aan het begin van de zitting schetste de voorzitter nog eens de situatie: ,,Het slachtoffer is op zijn buik gelegd, met zijn rechterwang op het beton. U heeft toen uw voet op zijn hoofd gezet.’’ Volgens B. hield hij echter zijn hak op de grond en wilde hij alleen ‘wat extra druk zetten’. Het slachtoffer heeft bij het hof aangegeven dat hij hoopt dat de mishandeling die hij heeft moeten ondergaan de laatste is geweest in Nederland bij ontgroeningen.