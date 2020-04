‘Ouderen financieel extra kwetsbaar door coronacrisis’

Primeur: ‘Oude wijk’ Nijmegen krijgt lokaal warmtenet voor 500 huizen

17 april De Nijmeegse wijk Hengstdal wordt een van de eerste Nederlandse wijken met een eigen warmtenet. Via een buurt-warmtepomp kunnen 500 woningen in de wijk al over drie jaar gasvrij worden. Bewoners worden zelf baas over de buurtverwarmingscentrale.