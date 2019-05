Ouderen van balkon gered bij grote brand Hilversum

Politie vindt drugslab voor crystal meth op vracht­schip

0:32 Op een binnenvaartschip in de dorpshaven van Moerdijk heeft de politie een drugslab voor het produceren van de zeer snel verslavende partydrug crystal meth ontdekt. Vier mannen zijn aangehouden, onder wie de 65-jarige schipper uit Breda. De andere mannen zijn 23, 26 en 37 jaar en in Mexico geboren. Zij hebben momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats.