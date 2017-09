Ouderenvereniging komt met middel voor zelfdoding

Verdachte schietpartij Thialf uitgeleverd

17:23 De 57-jarige man die half juli in Spanje is opgepakt op verdenking van het neerschieten van schaatssponsor Bert Jonker, is uitgeleverd aan Nederland. Hij is aangehouden op verdenking van poging tot moord dan wel doodslag, laat het Openbaar Ministerie weten.