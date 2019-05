‘Ouders ernstig zieke kinderen verdienen meer verlof’

update Dode man (72) aangetrof­fen in woning Lelystad, politie vermoedt misdrijf

30 april In Lelystad is een 72-jarige man dood in zijn woning aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. Een 48-jarige man uit Lelystad is aangehouden. De politie zoekt getuigen en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De buurt reageert verrast: is er wat aan de hand dan?