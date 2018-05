Ouders kinderdagverblijf Jolie: ‘ophef om striptease overtrokken’

Op kinderdagverblijf Jolie in de Utrechtse wijk Lunetten is eerder dit jaar een striptease-act opgevoerd voor een jarige medewerkster. Dat gebeurde overdag terwijl er kinderen aanwezig waren, en dat vindt de GGD ‘grensoverschrijdend’. Ouders reageren laconiek: „Een hoop ophef om niks.”

Volgens het GGD-rapport likte de stripper, een mannelijke collega, slagroom van het bovenlichaam van een medewerkster. Op dat moment waren kinderen aanwezig in het gebouw, maar deze waren geen getuige van de stripact. Dit had echter wel kunnen gebeuren, wat de GGD het kinderdagverblijf dan ook kwalijk neemt.

Manager Piet Bais van Jolie zegt in een schriftelijke reactie aan de GGD dat er helemaal geen slagroom van de vrouw is afgelikt. ‘Het betrof hier een spontane actie waarbij er aluminiumfolie over de vrouw werd gelegd en daar was slagroom op gespoten. Een mannelijke collega heeft heel kort met ontbloot bovenlijf om haar heen gedanst. Meer niet.’ Bais noemt het onderzoek van de GGD naar het incident ‘broddelwerk’ en ‘vuilspuiterij’.

Kinderdagverblijf Jolie heeft de ouders van de kinderen die er opgevangen worden in een brief verteld over het onderzoek en de conclusies van de GGD. Een medewerkster zou het voorval gemeld hebben bij de GGD en daar is Piet Bais woedend over.

Enquete poll Strippen voor een jarige collega op je werk moet kunnen Eens

Oneens Strippen voor een jarige collega op je werk moet kunnen Eens (45%)

Oneens (55%)

Laster

Tegen De Telegraaf, die vanmorgen melding maakte van het incident, zegt Bais dat de medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan ‘smaad, laster en bedreiging’. Ook noemt hij de anonieme melder een ‘mol en misdadiger’. In een gesprek met de gemeente op 22 maart stelde hij de anonieme medewerker te zullen ontslaan wanneer diens identiteit bekend werd.

Een vader die vanochtend zijn zoontje naar Jolie bracht, vindt alle ophef wat overtrokken. „Ik zit hier bij de voetbalclub en daar komen heel veel vaders die hun kinderen naar Jolie brengen. Het is wel het gesprek van de dag.” De reactie van de manager vindt hij wel typerend. „Bijzonder dat hij zich zo druk maakt over de melding en niet over het incident zelf. Het lijken wel Prorail en de NS die naar elkaar wijzen als er iets fout gaat op het spoor.”

Hermetisch dicht

Jolie, gevestigd aan de Karawanken in Lunetten, hield vandaag de toegangshekken hermetisch afgesloten voor pottenkijkers. Ouders die hun kind komen brengen, worden een voor een binnen gelaten. Tijd voor commentaar op de ontstane situatie was er nog niet.

Een alleenstaande moeder die net haar kind heeft afgezet, wil niet zeggen wat ze van het incident vindt. „Ik ben afhankelijk van dit kinderdagverblijf, ik moet overdag werken. Dus ik ga nu geen kritiek leveren.”

Geweldige opvang

Een andere moeder vindt dat het incident wordt opgeblazen. „Als medewerkers een feestje voor elkaar willen geven, lijkt me dat prima. Geen enkel probleem. De kinderen hebben er toch niks van meegekregen. Het is bovendien een geweldige opvang met heel veel aandacht voor onze kinderen. Als een kind niet lekker in zijn vel zit, melden ze dat meteen. Echt een geweldige opvang.”

Het incident kwam via een anonieme melding bij de gemeente terecht. ‘Gezien de maatschappelijke onrust die de laatste maanden is ontstaan over ongepast gedrag, met name op de werkvloer, kan worden geconcludeerd dat de mogelijke blootstelling van kinderen aan een striptease niet te rijmen valt met het laten kennismaken met algemeen aanvaarde waarden en normen’, schrijft de GGD in het rapport.

Geen open cultuur

Omdat de manager vooral af wil rekenen met de anonieme melder, concludeert de GGD dat er bij Jolie geen sprake is van een open cultuur. „Hij leek zich in de eerste twee gesprekken meer op te winden over het feit dat iemand het gemeld had dan over het voorval zelf.”