Ouders komen slechts mondjesmaat in actie voor leraar van hun kinderen

Honderden illegale downloa­ders van Ziggo mogelijk in problemen: Dutch Filmworks naar rechter

6:11 Het gerechtshof in Arnhem bepaalt vandaag of provider Ziggo de gegevens van illegale downloaders moet doorgeven aan Dutch Filmworks. De filmdistributeur stapte eerder naar de rechter, omdat het informatie wil over klanten die tussen 21 december 2017 en 2 februari 2018 de film The Hitman’s Bodyguard illegaal hebben gedownload