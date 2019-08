Ouders melden zich pas 's nachts voor gevonden 4-jarig jongetje in zwembroek

‘Zij zijn herenigd met het jongetje’, laat politiebureau Scheveningen weten. Bureau Jeugdzorg gaat nog in gesprek met de ouders. Het kind komt uit Den Haag en is in Nederland geboren. Zijn ouders hebben een andere nationaliteit. Welke wil de politie niet kwijt in belang van de privacy.

Het jongetje van 1,20 meter met kort bruin haar en een blauwe zwembroek liep in zijn eentje in de Palacestraat, naast het Kurhaus in Scheveningen. Hij werd opgevangen in het politiebureau in de badplaats.