Ouders Nicky Verstappen en verdachte Jos Brech bij rechtszaak aanwezig

Rijksre­cher­che onderzoekt lek in zaak viervoudi­ge moord Enschede

17:01 De Rijksrecherche gaat onderzoek doen naar de informatiestroom rondom de viervoudige moord in Enschede. De afgelopen dagen zijn veel details over de geruchtmakende zaak naar buiten gekomen. Het Openbaar Ministerie zegt zich daar ‘ernstig zorgen over te maken’. „Dit is onacceptabel”, aldus politiechef Oscar Dros.