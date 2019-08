Ouders van in Italië verdronken Nederlander: ‘Einde aan vijf vreselijke dagen’

Het is een absoluut wonder dat Italiaanse duikers het lichaam van de verdronken Nederlander hebben teruggevonden op de bodem van het gigantische Iseomeer. Dat gevoel hebben de ouders van de man uit Barneveld, schrijven ze op Facebook.

Het lichaam van de 30-jarige vader werd vijf dagen na zijn vermissing gevonden. ‘Wat een wonder is, als je ziet hoe groot dat Iseomeer is’, schrijven zijn ouders. ‘We kijken uit naar de dag dat Henry naar Nederland komt, dat alle familie die in Italië is, weer veilig thuis mag komen.’



De afgelopen dagen leefden de familieleden en andere campinggasten tussen hoop en vrees. Gisteren kwam aan die onzekerheid een einde toen duikers het lichaam van de toerist terugvonden, op een diepte van 250 meter.

‘Hartverwarmend’

‘Er is een einde gekomen aan vijf vreselijke, slopende dagen van onzekerheid, waarin we zo enorm en massaal werden ondersteund en omringd door jullie meeleven’, melden de ouders. ‘Wat was dat hartverwarmend! Héél, héél veel dank hiervoor.’

Het plotse verlies van hun zoon komt aan als een mokerslag. Ze noemen hem lief en trouw, maar ook ‘een fantastische papa, een stoere broer, een zwager, een schoonzoon, een kleinkind dat we veel te vroeg moeten missen’.

Verscheurd

Het drama liet ook de andere campinggasten, van wie een groot deel Nederlanders, niet onberoerd. Boye Langhorst bracht op zijn Facebookpagina een indrukwekkend eerbetoon aan het slachtoffer. ‘De serene rust die over het meer heerst, is normaal een om van te genieten. Maar na het drama van gisteren splijt dat genot’, schrijft hij.