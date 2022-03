Ouders van Rutger (21) en Finette (17) gingen op vakantie, maar kwamen nooit meer thuis

Anton (52) en Monica (49) uit Geervliet kwamen om het leven door kapotte accu op de boot

Een kapotte accu is hoogstwaarschijnlijk de doodsoorzaak van Anton (52) en Monica (49) van Hulst uit Geervliet die eind april werden gevonden in een boot in het Friese Bolsward. Door de defecte accu is er waterstofsulfide vrijgekomen. Het inademen van die stof, ook in lage concentraties, is extreem gevaarlijk, vertelt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).

23 juni