Ouders woest na ‘onnodig’ taseren van verwarde zoon (24): ‘Dit vergt een goede uitleg’

met video Dode en gewonde onder viaduct in Haaksber­gen zijn moeder en dochter

De twee vrouwen, die gisternacht betrokken waren bij het drama op de N18 bij Haaksbergen, zijn een moeder en haar 36-jarige dochter. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf en of er een derde persoon bij betrokken is.

2 augustus