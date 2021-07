Ouders zijn op vakantie: feestje van dochter loopt uit de hand, politie gebruikt wapenstok

LIVE | Duizenden mensen demonstre­ren tegen coronabe­leid, 5323 nieuwe besmettin­gen

15:54 In Amsterdam wordt vanmiddag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Enkele duizenden mensen lopen mee in een tocht. In Frankrijk en Australië zijn ook coronabetogingen, die verlopen fel. Verder meldt het RIVM vandaag 5323 nieuwe positieve tests. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.