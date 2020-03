Ouders zonder ‘vitale beroepen’ eisen geld terug bij kinderopvang

Kinderdagverblijven zijn duidelijk over de interpretatie van de regels: een van de ouders móet een zogenoemd vitaal beroep hebben, de mensen die een cruciale rol vervullen in het draaiende houden van de maatschappij. Zonder nutsvoorzieningen, telecom, supermarkten, schoonmakers en zorgpersoneel stort de samenleving immers in.



Maar er zijn ook ouders die redeneren: ik betaal ervoor, dus ik heb er recht op. Ze nemen een jurist in de arm en vorderen geld terug en betalen rekeningen niet omdat zij geen opvang krijgen. ,,Dat zijn mensen waarvan ik denk: die zou ik niet graag tegenkomen als ik in een noodsituatie verkeer’’, zegt René Loman van Kinderopvang Nederland. Hij wijst erop dat het huidige noodsysteem alleen houdbaar is als iedereen gewoon blijft betalen. ,,De kinderopvangtoeslag wordt ook doorbetaald. Procedures over geld kunnen we nu missen als kiespijn.’’