Oudste inwoner van Nederland, Ebeltje Boekema-Hut (110), overleden

Sinds 15 mei 2021, na het overlijden van Cornelia Boonstra-van der Bijl (eveneens 110 jaar oud) was Boekema-Hut de oudste vrouw van Nederland. Ze bracht haar laatste levensjaren door in huize Vredewold in Leek, waar ze volgens haar familie altijd met veel plezier gewoond heeft. ,,Ik geniet nog alle dagen. Van een praatje, van de verzorging hier, een kopje koffie’’, zei ze zelf over haar oude dag tegen deze site . Haar leeftijdsrecord hield haar weinig bezig. ,,Je bent zoals je bent. Ik dank alle ochtenden dat ik wakker word. Dankbaar en tevreden zijn, dan kom je een heel eind.’’

Boekema-Hut werd op 31 augustus 1911 in het Groningse Zevenhuizen geboren als jongste kind in een boerengezin van zes kinderen. Tijdens een feest in het Drentse dorp Roden ontmoette ze haar man Lammert. De twee worden verliefd en nemen de boerderij van haar ouders over. ,,We hadden koeien en varkens, een grote groentetuin, appel- en perenbomen. We hadden nergens gebrek aan’’, zei Boekema-Hut daarover.