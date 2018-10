Oudste orang-oetan Apenheul overleden

Het ging volgens Apenheul al een poosje niet zo goed met de mensaap. Daarom is maandag besloten om haar te laten inslapen. Silvia was echt hoogbejaard, want in het wild worden orang-oetans tussen de veertig en vijftig jaar, aldus het park.



Borneo-orang-oetans zijn in het wild bedreigd. Apenheul doet mee aan een fokprogramma. In Apeldoorn wonen op dit moment negen orang-oetans. De vandaag overleden aap heeft in Apeldoorn nooit nakomelingen gekregen.