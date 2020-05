Oudste pissebed van Nederland is 245 miljoen jaar oud en heet Gelrincola Winterswijkensis

De vondst is extra bijzonder omdat fossiele pissebedden uiterst zeldzaam zijn. Wereldwijd waren er tot voor kort slechts negen soorten uit vergelijkbare tijden bekend. Een internationaal team van paleontologen van universiteiten uit Utrecht, München, Groningen en de Werkgroep Muschelkalk Winterswijk hebben de ontdekking gedaan. De antieke pissebed is vanaf 8 juni te zien in het Naturalis Biodiversity Center in Leiden.

Binnenzee

De Winterswijkse pissebed leefde in de zee en heeft de naam Gelrincola Winterswijkensis te danken aan de vindplaats (Gelderland en Winterswijk). De steengroeve in Winterswijk is een bekende vindplaats van bijzondere fossielen. In die tijd bevond het stadje zich aan de rand van een grote binnenzee, de zogenoemde Muschelkalkzee. Komende zomer gaan de specialisten van Naturalis en de Universiteit Utrecht verder zoeken in de groeve naar fossielen.