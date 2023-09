Oudste zoon en ‘troonopvolger’ Ridouan Taghi opgepakt in Dubai

De oudste zoon (22) van Ridouan Taghi is aangehouden in Dubai, hij zou sinds eind juli al vastzitten. Opsporingsdiensten beschouwen hem als een sleutelspeler in de organisatie van zijn vader. Het vermoeden van de recherche was al langer dat hij door zijn vader werd klaargestoomd om zijn organisatie over te nemen.

De arrestatie wordt door bronnen bevestigd na berichtgeving door De Telegraaf en betekent de ultieme klap voor de organisatie van Ridouan Taghi. Met zijn oudste zoon is misschien wel de belangrijkste vertrouweling van het criminele kopstuk gepakt.

Na het oppakken van Ridouan in 2019 zocht de recherche minutieus uit welke criminele vrienden en familieleden het werk van de wereldwijd opererende bende voortzette. Het vermoeden was namelijk dat met Taghi weliswaar het hoofd van de organisatie vastzat, maar dat de drugshandel gewoon doorging. Met name de oudste zoon, Faissal, zou daarin een cruciale rol spelen.

Dat bleek onder andere toen de politie in oktober 2021 stiekem meekeek tijdens gesprekken tussen Ridouan Taghi, die op dat moment opgesloten zat in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), en zijn neef én advocaat Youssef Taghi. Via Youssef kon Taghi berichten de gevangenis uitsmokkelen en die waren met name gericht aan zijn oudste zoon. Het zou gaan om berichten over een gewelddadig ontsnappingsplan, het witwassen van geld en de handel in verdovende middelen.

De recherche beschouwt de oudste zoon als de ‘tweede man’ van de organisatie, zo staat er in politiestukken: ‘Deels nog onder de vleugels van zijn vader, wordt hij in positie gebracht door zijn vader om de organisatie op diverse vlakken aan te sturen en zaken te organiseren'.

17 miljoen tegoed

Zijn oudste zoon zou bovendien medeverantwoordelijk zijn voor het beheren van het enorme vermogen van de organisatie, zeggen bronnen. Uit Italiaanse dossierstukken, op basis van ontsleutelde berichtenverkeer, zou blijken dat Taghi 17 miljoen euro tegoed had van de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale. Vanuit de EBI zou hij over de afwikkeling van die schuld opdrachten hebben gestuurd naar zijn oudste zoon.

In februari 2021 zou 2,5 miljoen euro in drie delen per vrachtwagen van Italië naar Nederland zijn gestuurd, schreven Follow the Money en RTL Nieuws. Waar het geld precies voor bedoeld was, blijft onduidelijk. In een vonnis van de rechtbank Amsterdam ‘wordt gesteld dat Imperiale, Taghi en zijn zoon lid zijn van een criminele organisatie die zich onder andere richt op drugssmokkel en witwassen’.

Raffaele Imperiale, die ook lange tijd vanuit Amsterdam opereerde en woonde, werd vorig jaar aangehouden in Dubai en overgeleverd aan Italië. Daar sloot hij een kroongetuigenregeling met justitie en legde hij tal van verklaringen af. Mogelijk dus ook over zijn samenwerking met Taghi en diens zonen.

Opvolgen

Een paar jaar geleden onthulde de Amsterdamse recherchechef Olivier Dutilh al dat Ridouan Taghi zijn zoons klaarstoomde om hem op te volgen. „Taghi stond aan het hoofd van een strakke organisatie en die gaat gewoon door. Als de topman van Philips een stap terugdoet, blijft Philips ook gewoon draaien”, vertelde Dutilh in het boek De drugsmaffia dicteert van misdaadjournalist Gerlof Leistra. „Taghi wilde zelf nog twee jaar doorgaan en zou zich dan terugtrekken.”

De afgelopen tijd werd door de Nederlandse recherche op volle kracht gejaagd op het vermeende netwerk van Ridouan Taghi. Binnen het project Aanpak Criminele Machtsstructuren (ACM) werd het doel van de opsporingsinstanties om de groep-Taghi compleet te ontmantelen. De ene na de andere vertrouweling van Taghi werd de afgelopen twee jaar opgepakt in onder andere Brazilië (Gerel P.), Servië (Boris P.) en de Dominicaanse Republiek (Dennis G.)

Volledig scherm Foto van de aanhouding van Dennis G. (rechts) in de Dominicaanse Republiek in april 2023. Tegelijk met hem werden nog twee verdachten aangehouden. © DNCD

Volgens de Amsterdamse recherchechef Dutilh was in 2020 duidelijk dat het lastig zou zijn de zonen van Taghi aan te houden. Het vermoeden was toen al dat zij in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zaten: „Maar we hebben geen uitleveringsverdrag met Dubai en moeten hard bewijs tegen die twee zonen hebben.”

Uitleveringsverdrag

Één aspect is inmiddels veranderd: vlak voor de aanhouding van Taghi junior werden afspraken tussen Nederland en de VAE van kracht. Het draait daarbij om de uitlevering van verdachten. In de verdragen zijn verder afspraken gemaakt over het verhoren van verdachten, getuigen en slachtoffers, het onderzoeken van bankrekeningen en het in beslag nemen van goederen of winsten uit bijvoorbeeld drugshandel. Het is niet bekend of het kersverse uitleveringsverdrag een rol heeft gespeeld, maar de timing van de aanhouding lijkt geen toeval.

Dubai heeft al jaren het imago van het ideale toevluchtsoord voor kopstukken uit de internationale drugshandel. Het lukte maar zelden om Nederlandse criminelen die zich daar schuilhielden hier te vervolgen. Eind 2019 slaagden de opsporingsdiensten er wel in om Ridouan Taghi, die zich verschanste in een villa in Dubai, naar Nederland te halen. Maar dat was mogelijk omdat hij door de autoriteiten van VAE tot ongewenst vreemdeling werd verklaard.