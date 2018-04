OV-chip op mobiel totaal mislukt

De mensen die reizen met hun mobiele telefoon krijgen deze week te horen dat het systeem plat gaat en dat ze weer een OV-chipkaart aan moeten schaffen.

Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart, begon in mei vorig jaar met OV-chip Mobiel, zoals het reizen met de smartphone werd genoemd. Tienduizend reizigers mochten meedoen aan de proef waarbij de OV-chipkaart werd vervangen door een app op de smartphone. Daarna zou het systeem landelijk ingevoerd worden. Translink stelt nu dat er 'nieuwe technologie nodig is' voor reizen met je smartphone.

Drama

Het mislukte systeem kende uiteindelijk slechts 8.000 gebruikers. Translink had samen met KPN en Vodafone een betalingsmethode ontwikkeld die extreem lastig bleek om te installeren. De app downloaden was niet genoeg, er moet ook een 'wallet', een digitale portemonnee, bij de provider aangevraagd worden om vervolgens 1 cent naar Translink over te maken om het systeem te activeren. Dat bleek dermate ingewikkeld dat Translink en KPN nieuwe proefpersonen via de telefoon stap voor stap aan de hand moest nemen om de app te installeren. Negen verschillende ict-sytemen moesten naadloos samenwerken om een succesvolle betaling te doen.

Een ander probleem was dat er zoveel verschillende smartphones zijn. De software moest op al die telefoons werken. Op iPhones werkte de app helemaal niet.

Geavanceerd

Wie er in slaagde de app op de telefoon werkende te krijgen was volgens Translink wel tevreden over het systeem. ,,Een landelijke uitrol zal worden gebaseerd op een andere, nieuwere onderliggende techniek, omdat gebleken is dat de huidige techniek niet geavanceerd genoeg is voor grootschalig gebruik,'' meldt Translink.

Quote Je kunt tegenwoor­dig álles met je mobiele telefoon, maar er even je treinreis mee betalen lukt niet Rikus Spithorst

,,Het verbaast ons niet,'' zegt Sanne van Galen van reizigersorganisatie Rover. ,,Het liep natuurlijk niet lekker. Zonde van al het geld dat er aan besteed is.''

,,Een aanfluiting. Je kunt tegenwoordig álles met je mobiele telefoon, maar er even je treinreis mee betalen lukt niet,'' zegt Rikus Spithorst van de Maatschappij voor beter OV. ,,Een hoop ambitie maar door dat technisch geknoei was de proef gedoemd om te mislukken.'' Volgens hem past de flop in de 'serenade van gebroken beloften' rondom de OV-chipkaart.

Miljoenen euro's

De proef kostte miljoenen euro's. Tot 2016 besteedde Translink, dat eigendom is van de gezamenlijke openbaar vervoerbedrijven, 1,2 miljoen euro aan OV-chip Mobiel. Wat er vorig jaar is uitgegeven is niet bekend. KPN en Vodafone hebben nooit willen zeggen wat zij investeerden in het avontuur.

Translink gelooft nog steeds in reizen met je mobiele telefoon en zoekt naar een nieuwe techniek. Er is nog geen zicht op een nieuw systeem.