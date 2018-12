OV-fiets haalt nieuw record: 4 miljoen ritten in een jaar

De populariteit van de OV-fiets is dit jaar fors gegroeid. Voor het eerst zijn er in één jaar ruim 4 miljoen ritten gemaakt met de blauw-gele rijwielen, blijkt uit cijfers van NS. Dat zijn er al 800.000 meer dan in heel 2017.

De OV-fiets bestaat al sinds 2003, maar is recent aan een opmerkelijke opmars bezig. Telde de deelservice vijf jaar geleden slechts 160.000 abonnementshouders, nu zijn dat er al 750.000. Het aantal jaarlijkse ritten groeide hard mee: van 1,3 miljoen in 2013 naar ruim 4 miljoen dit jaar.



Volgens NS komt de enorme toename doordat de OV-fiets op steeds meer locaties beschikbaar is. Dit jaar zijn er 6.000 extra neergezet. ,,De bekendheid is enorm toegenomen, mede doordat we zelf ook meer aan promotie doen,” zegt woordvoerster Corien Koetsier.



Forenzen waarderen het gemak van de blauw-gele fiets. ,,Nederland is een echt fietsland en voor die laatste kilometers ergens naar toe is de OV-fiets enorm handig.”

Groei zet door

In totaal zijn er in heel Nederland 20.500 OV-fietsen beschikbaar. Momenteel staan de rijwielen op 300 stations. Koetsier: ,,Op kleine stations hebben we er slechts twee in een kluis, op Rotterdam CS en Utrecht CS honderden. Op grote stations staan ze vaak ook op meerdere plekken.”



Bedoeling is dat er komend jaar weer circa 6.000 OV-fietsen bijkomen. Waarschijnlijk zet de groei dus nog wel even door. Wel komen op sommige stations de grenzen in zicht. ,,Dan gaan we met gemeenten om tafel om te kijken of er parkeerplekken zijn waar ruimte is.”



Om de service nog gemakkelijker te maken onderzoekt NS ook de introductie van een sleutelloos slot. Idee is dat het openen via het scannen van de OV-chip kan. De spoorwegen zeggen met verschillende leveranciers in gesprek te zijn en volgend jaar te gaan testen.



Volledig scherm OV-fietsen op het Utrechtse Janskerkhof. © De Jonge Angeliek

Nauwelijks winst