OV-staking: kort geding geschorst, spoedoverleg over bereikbaarheid Schiphol

UpdateHet kort geding van Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer tegen de vakbonden over de bereikbaarheid van de luchthaven tijdens de OV-staking van komende dinsdag is geschorst. De drie partijen doen nu een ultieme poging een oplossing te vinden met de NS.

De afgelopen dagen voerde de luchthaven overleg met de bonden maar dat leverde niks op. Om 10 uur vanmorgen begon het kort geding. Dat zou normaliter hebben plaatsgevonden in de dependance van de rechtbank Noord-Holland op Schiphol (ooit geopend om drugssmokkelaars te kunnen berechten) maar moest uitwijken naar het VIP Centre op de luchthaven. Dit omdat gerechtsgebouwen zondags gesloten zijn.

De spoedprocedure werd vlak na de start geschorst voor nieuw overleg tussen de betrokken partijen. De schorsing was nodig omdat advocaten van die partijen en de vakbonden niet volledig op de hoogte waren van de laatste stand van zaken tijdens het overleg tussen de bonden en NS. Daarbij wordt gekeken of overeenstemming kan worden bereikt over beperkte inzet van treinen van en naar Schiphol.

Na anderhalf uur overleg lieten de partijen via de rechter weten voldoende voortgang te hebben geboekt om verder te onderhandelen. Daar wordt nog enkele uren voor uitgetrokken. Volgens de Amsterdamse nieuwszender AT5 wordt er in ieder geval onderhandeld tot 14 uur. Levert het overleg geen oplossing op dan wordt het kort geding hervat.

Openbare orde

De luchthaven maakt zich zorgen over de openbare orde als de luchthaven niet met de trein bereikbaar is. Volgens de luchthaven komt bijna de helft van de reizigers met het OV naar de luchthaven. Als het ov niet rijdt, zal het ook extra druk op de weg worden richting Schiphol. Bovendien zouden de vele mensen die landen, niet weg kunnen van het vliegveld. De gemeente Haarlemmermeer deelt die zorgen en sloot zich aan bij het kort geding

Beter pensioenstelsel

De bonden willen met de landelijke staking een beter pensioenstelsel afdwingen bij de werkgevers. Het overleg over het pensioenstelsel tussen de bonden en het kabinet klapte eind vorig jaar. De bonden eisen onder meer dat de AOW-leeftijd wordt bevroren en pensioenen meestijgen met het prijspeil. Verder pleiten ze voor ‘’een pensioen voor iedereen’’, dus ook voor zelfstandigen. En mensen die zwaar werk doen, moeten eerder kunnen stoppen.

Na de ov-staking van dinsdag volgt woensdag een algemene actiedag. Werknemers in tal van sectoren, waaronder metaal, industrie, bouw en de sociale werkvoorziening, leggen 24 uur het werk neer.

NS

Aanstaande dinsdag staakt het openbaar vervoer in het hele land. De NS voorspelt grote problemen op het spoor en adviseerde al haar reizigers donderdag al om dinsdag niet met de trein te reizen. ,,Reizigers kunnen er niet van uitgaan dat hun trein die dag rijdt.” Rijkswaterstaat houdt door de staking rekening met een zeer drukke spits.

Het is nog niet bekend hoe groot de actie komende dinsdag daadwerkelijk wordt. Aangekondigd is dat werknemers bij de NS in elk geval de hele dag het werk neerleggen, en ook het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staakt de hele dag voor een beter pensioen.

De NS tast dus nog in het duister over de daadwerkelijke impact van de staking, maar vreest het ergste. ,,Omdat we niet weten hoeveel mensen gaan staken, kunnen we niet aangeven welke treinen wel en welke niet rijden. Wij kunnen dus geen betrouwbare dienstregeling maken en adviseren reizigers op 28 mei niet met de trein te reizen.”

Algemene actiedag