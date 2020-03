Over hele wereld zijn Nederlanders gestrand: pak elke kans die je krijgt om weg te komen

Van zeker 400 Nederlanders die vastzitten in Argentinië tot 121 Nederlanders in isolatie op een cruiseschip voor de Italiaanse kust. Over de hele wereld zijn landgenoten gestrand door het coronavirus. Wat kunnen toeristen en zakenreizigers doen?

1. Neem contact op met je reisorganisatie of de luchtvaartmaatschappij waar je je ticket hebt geboekt.

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is het zo langzamerhand een grijsgedraaide plaat. Maar de verantwoordelijkheid om jou, de reiziger, terug naar huis te krijgen, ligt in eerste instantie bij jezelf en je reisorganisatie. Achter de schermen wordt er door het ministerie voortdurend met de reiskoepel ANVR en luchtvaartmaatschappijen als KLM en Transavia overlegd over mogelijkheden om Nederlanders terug te halen. In veel gevallen zijn die er nu nog, benadrukt Buitenlandse Zaken. En als er landen zijn die hun luchtruim sluiten, probeert men via diplomatieke kanalen toestemming te krijgen voor een luchtbrug.



2. Pak elke kans die je krijgt om weg te komen.

Tickets van 5000 euro, reizen met overstap die in totaal 24 uur of (veel) langer duren. Die verhalen zijn bekend. Het is verre van ideaal en qua kosten een rib uit het lijf, maar maak er wél gebruik van. Ga niet zitten wachten op een betere deal. De prijzen zullen in tijden van schaarste alleen maar oplopen (de simpele economische wet van heel veel vraag en weinig aanbod). En dan ben je nog verder van huis.



3. Ga naar een grote stad.

Als je in een groot land aan het rondreizen bent, en je bent net in dat schattige, afgelegen dorpje waar maar een handvol mensen woont, blijf daar dan niet. Probeer, als dat kan en veilig is, naar een grotere stad te komen. Dan ben je dichter bij een vliegveld en kun je mogelijk makkelijker terugkomen naar Nederland.



4. Registreer je!

Zorg dat je je meldt bij de lokale ambassade, dat zij je contactgegevens hebben of registreer je via de informatieservice Buitenlandse Zaken. Volgens een woordvoerder hebben veel gestrande Nederlanders dat al gedaan toen Nederland dinsdag de hele wereld ‘op oranje’ zette en het dringende advies gaf alleen naar het buitenland te reizen als dat écht nodig is (en nee, een vakantie valt daar niet onder). Voordeel: de ambassade kan je op de hoogte houden van mogelijke vluchten of andere informatie met je delen.



5. Volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten.

Zeggen die dat je binnen moet blijven, blijf binnen. Volg ook het lokale nieuws om op de hoogte te blijven van bijvoorbeeld de veiligheidssituatie in een land of maatregelen die worden genomen.



6. Wat als je toch (nog) níet terug kunt?

Het wordt langzaam wel duidelijk dat het mogelijk niet gaat lukken om alle Nederlanders uit alle hoeken en gaten van de wereld terug te halen. Het advies dat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken dinsdag gaf: zoek een veilige verblijfplek. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan, vooral als in landen hotels en andere accommodaties sluiten. Maar dat is ‘in eerste instantie toch de eigen verantwoordelijkheid van de reiziger’, klinkt het bij Buitenlandse Zaken.