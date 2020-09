Overal weer evenementen, het virus lijkt wel weg

Zo’n honderd mensen, vooral mannen met camera’s, cirkelen rond een afgezet stuk gazon op de kop van het Museumplein in Amsterdam. Ze slalommen om elkaar heen. Binnen de hekken worden naakte mensen beschilderd door kunstenaars. Het is fris en de modellen bibberen een beetje. ,,Door corona zijn we ruim een maand later dan in voorgaande jaren. Maar we zijn wél het eerste evenement in Amsterdam sinds de lockdown’’, zegt Joram Baruch trots. De organisator van het Amsterdam Bodypaint Art Event kijkt tevreden toe hoe zo’n 30 naakte of bijna naakte mannen en vrouwen veranderen in lopende kunstwerken.