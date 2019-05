Overheid gaat strijd aan met online geruchten over gevaar producten

Beschermen

Nu moet iedere bezorgde ouder zelf maar zien waar hij of zij de informatie opduikelt. Herremans: ,,Je ziet mede daardoor veel geruchten rondgaan. Of ze komen terecht op een website die is opgezet door de zeepfabrikanten. Waarbij ze zich afvragen of die informatie dan wel objectief is.’’

Eerlijkheid

Het overheidsportaal biedt wél onafhankelijke, eerlijke informatie stelt Herremans. Al beseft ze dat de tijd dat elke burger overheidsinfo automatisch voor zoete koek slikte, voorbij is. ,,We willen ook helemaal niet pretenderen dat we de absolute wijsheid in pacht hebben, of elke discussie ontkrachten. We laten zien wat we weten, op basis van de huidige stand van de wetenschap.’’