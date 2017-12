Overheid gaat twee personen het Nederlandschap ontnemen

Pas op: plaatselijk glad door bevroren wegen

7:20 Het KNMI waarschuwt vanmorgen dat het in de noordwestelijke helft van het land lokaal erg glad kan zijn door bevriezing van natte weggedeeltes. Met name op bruggen en viaducten kan het link worden. De gladheid is waarschijnlijk aan het eind van de ochtend weer verdwenen.