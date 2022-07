Overheid liet Taghi’s lijn open, tot de moord op Peter R. de Vries

Vanaf het moment dat Ridouan Taghi in december 2019 vanuit Dubai naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught is overgebracht, leeft de vrees dat hij zal proberen te ontsnappen. Volgens tipgevers van de politie is daarvoor al lang en breed een budget uitgetrokken door zijn organisatie. Eind 2020 wordt die angst concreet. Uit binnengekomen informatie blijkt dat Taghi’s vertrouwelingen mogelijk een uitbraak voorbereiden. Justitie begint een onderzoek.