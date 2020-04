Overheid milder voor mensen met schuld

Het CJIB bevestigt de maatregelen en spreekt van een incassobeleid dat ‘ruimhartig en met coulance wordt toegepast’. Wie als gevolg van de coronacrisis een boete niet kan betalen, kan uitstel van betaling krijgen. Bestaande betalingsregelingen kunnen worden verlaagd of tijdelijk gestopt. ‘Het uitgangspunt blijft dat boetes betaald moeten worden. Maar rekening houdend met gewijzigde omstandigheden als gevolg van de crisis, kan een boete later worden betaald.’



Met de maatregelen komt de overheid tegemoet aan een oproep van de zogeheten Armoedecoalitie. Die had afgelopen maand gevraagd om coulant op te treden tegen mensen met schulden vanwege ‘de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden’.



Het kabinet zegt te willen vermijden dat mensen die het financieel moeilijk hebben als gevolg van de corona-uitbraak nog verder in de problemen terechtkomen.