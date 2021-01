‘Overheid te laat bij ruim twee derde Wob-verzoeken’

In 2020 was de overheid in 564 van de 829 Wob-verzoeken te laat met het verstrekken van de gevraagde informatie. Dat gaat om een gemiddelde van 68 procent van alle verzoeken aan ministeries. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid was maar liefst in 87 procent van de gevallen te laat.