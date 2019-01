Overheidsdiensten wimpelen vaak verantwoordelijkheid af

Dat stellen deskundigen tegenover deze krant in een reactie op het uit de hand gelopen vreugdevuur in de nieuwjaarsnacht in Scheveningen. De stapel pallets die daar werd aangestoken bleek veel hoger (48 meter) dan was afgesproken (maximaal 30 meter). Door een plots opstekende wind uit zee trok een vonkenregen over het dorp en zorgde daar voor angst en schade. Bij de gemeente zijn al zeker 60 schademeldingen binnen gekomen.

Uit onderzoek van deze krant bleek eerder deze week dat de politie niet ingreep toen de stapel te hoog werd. Een brandweerman stelde dat de politie dat wel had moeten doen. De politie reageerde dat controle de taak van de gemeente is.

,,Alle instanties zijn de afgelopen jaren druk bezig hun eigen taken te omschrijven, om zo de eigen verantwoordelijkheid in te perken: politie, brandweer, openbaar bestuur. Niemand zegt meer: alle lijntjes komen bij mij uit", reageert Gerd Leers, voormalig minister en huidig burgemeester van Brunssum. ,,En overheidsdiensten die naar elkaar wijzen, is funest, want dan verlies je de grip op de samenleving. Terwijl die samenleving toch al complexer wordt.”

‘Regelmatig gesjoemel’

De gemeente Den Haag, waar Scheveningen onder valt, kondigde direct na de vuurregen al aan dat er een onderzoek komt naar de gang van zaken voorafgaande aan het vreugdevuur. Ondertussen komt de Haagse burgemeester Krikke steeds meer onder druk te staan. Onder meer omdat bleek dat de organisatie van de vreugdevuren geen evenementenvergunning hoeft aan te vragen, maar alleen werkt op basis van afspraken met de gemeente.