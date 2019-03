Overlast door harde wind, meerdere gewonden

Syriërs voelen zich hier wél veilig en willen niet terug naar Syrië

10:34 Van de Syriërs die in Nederland verblijven, denkt niemand aan terugkeer naar het land van herkomst. Vrijwel allemaal zeggen ze dat Syrië niet veilig is, ondanks dat Islamitische Staat (IS) grotendeels is verslagen.