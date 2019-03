Overlast door harde windstoten houdt aan, CPC Loop afgelast

Vandaag komen er, vanaf het einde van de ochtend, in de zuidelijke provincies en in het Rivierengebied, zware windstoten voor van 90 tot 120 km/uur uit westelijke richtingen. ,,Daardoor is er rond en ten zuiden van de grote rivieren een grote kans op overlast en schade door wind", stelt weerman Wilfred Janssen.



Het KNMI zal rond 9.00 uur een weerwaarschuwing voor extreem weer afgeven voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Vanwege de wind geldt daar dan code oranje. ,,Vanaf het middaguur neemt de wind als eerste in het zuidwesten flink toe. In Zeeland gaat de wind enige tijd met stormkracht waaien, mogelijk komt het weer voor het eerst sinds 24 januari vorig jaar tot officiële storm. Vooral in Zeeland zijn zeer zware windstoten mogelijk van 100 tot 120 km/uur. Het verkeer kan hier dus hinder van ondervinden", verklaart Janssen.



Ook tussen en ten zuiden van de grote rivieren waait het vanmiddag enkele uren krachtig tot stormachtig. Verder naar het oosten zijn de windstoten minder sterk, maar ook in Brabant, Zuid-Gelderland en in Limburg moet rekening worden gehouden met windstoten tussen 90 en 110 km/uur. In de namiddag wordt het vooral in Brabant, Limburg en in Zuid-Gelderland rustiger als de wind van west naar noordwest draait. Aan zee blijft de wind stormachtig, maar de windstoten worden minder zwaar.



De storm gaat gepaard met regen en mogelijk zelfs natte sneeuw in de noordelijke helft van het land. In de avond zal de wind afnemen. De storm wordt veroorzaakt voor een venijnig lagedrukgebied dat over ons land trekt.