Overlast en afgelastingen in groot deel land door harde wind

De harde wind heeft vandaag op verschillende plekken in Nederland geleid tot overlast. Het KNMI waarschuwde voor zware windstoten tot 90 kilometer per uur, vooral tijdens buien. Voor het hele land met uitzondering van het noordoosten werd daarom code geel afgegeven.

KLM schrapte vandaag 144 vluchten van en naar Schiphol. Sommige passagiers werden overgeboekt naar vluchten die wel gingen, in andere gevallen moeten reizigers hun reis mogelijk met een dag uitstellen. Of er ook op zondag vluchten geschrapt moeten worden, is nog niet duidelijk. ,,We houden de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten", zei een woordvoerder.

In Den Haag ging de Scheveningen Light Walk niet door. Omdat de veiligheid van de deelnemers op en rondom de tocht onvoldoende kon worden gegarandeerd, werd de lichtjeswandeltocht afgelast. Ongeveer tienduizend mensen hadden zich ingeschreven. Een kaartje kostte tussen de 22,50 en 27,50 euro, maar ze krijgen hun inschrijfgeld niet terug omdat alle kosten al zijn gemaakt.

Ook veerdiensten hebben last van het weer. Gisteren werd al bekend dat een paar afvaarten tussen het Groningse Lauwersoog en het Friese Schiermonnikoog vandaag zouden uitvallen wegens hoogwater. Er is sprake van een hoge waterstand als gevolg van de harde wind. Volgens de Leeuwarder Courant stroomde het water over de kade heen op de pier van het Friese Holwerd.

Een geluidswal langs de A28 ter hoogte van het Drentse dorp Spier stortte deels in, meldde RTV Drenthe. Wegens de storm en de regen zijn ook veel Kerstmarkten afgelast of aangepast. Ook werden in het hele land veel wedstrijden in het amateurvoetbal afgelast.

Driehonderd deelnemers aan het NK Tegenwindfietsen op de Oosterscheldekering beleefden vandaag met windstoten tot 127 kilometer een van de zwaarste edities ooit. De 24-jarige Max de Jong uit Giessenburg won deze race, op een gewone fiets zonder versnellingen en met terugtraprem.