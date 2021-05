Overleden Anton in brief: ‘Klootzakken, doe wat ik zeg. Anders neem ik in hemel maatregelen’

Elke week ging bankdirec­teur Bart van Dam met een aktetas vol geld naar het bejaarden­huis

18 mei In de rubriek Van wieg tot graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal van Bart van Dam (1935 – 2021). Bart van Dam is de laatste van vier generaties Van Dam in Wijk bij Duurstede. Een welgestelde familie van deurwaarders, financiële dienstverleners, taxateurs en veilingmeesters. Met oog voor hulpbehoevenden en bejaarden.