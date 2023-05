Overleden kindje staat dankzij Dasja toch op gezinsfoto: ‘Het moet echt kloppen’

ZICHT OP DE DOOD Op het werk van Lennert is de dood altijd dichtbij: hij zag al tientallen mensen overlijden

Als verpleegkundig specialist AGZ (algemene gezondheidszorg) in zorgcentrum De Wulverhorst in Oudewater begeleidt Lennert van der Klis (36) mensen in de allerlaatste fase van hun leven. ,,Het is echt een eer dat ik in die fase van iemands leven mag meekijken, meeleven en meehelpen.”