Overleden man in zwembad van boerderij in Milheeze is 29-jarige man uit Milheeze, twee mensen aangehouden

Het lichaam van het slachtoffer werd door de zoon van de bewoners gevonden in een zwembad. Even verderop werd bij een schuur een zwaargewonde man aangetroffen wiens identiteit nog niet officieel is vastgesteld. Zijn toestand is kritiek. De zoon waarschuwde vervolgens de politie.

In totaal verbleven vier kennissen van de bewoners op de boerderij. De dode en zwaargewonde waren twee van hen. De andere twee, en man een vrouw, waren niet meer op het terrein aanwezig toen de politie arriveerde. Ze zijn inmiddels gevonden en aangehouden, zegt een politiewoordvoerster. ,,We onderzoeken wat hun betrokkenheid is geweest. We weten ook nog niet of sprake is geweest van een noodlottig ongeval of een misdrijf."



Het onderzoek is nog in volle gang. Bij het zwembad achter de boerderij heeft de politie een tent opgetrokken.