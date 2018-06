Overleden potvis naar Harlingen voor onderzoek

Het dier stierf gisteravond, zo meldt SOS Dolfijn. ,,Het gaat om een groot mannetje”, vertelt onderzoeker Lonneke IJsseldijk die het sectieonderzoek namens de Universiteit Utrecht leidt. ,,Hij is zo zwaar dat we twee hijskranen nodig hebben om hem uit het water te tillen.'' Volgens IJsseldijk overleed het dier uit zichzelf, maar moet onderzoek uitwijzen waarom hij in de Noordzee zwom. ,,Normaal zwemmen potvissen niet in de Noordzee. Ze eten pijlinktvissen en deze komen in de Noordzee nauwelijks voor, omdat het te ondiep voor ze is", legt ze uit.

Weg kwijt

Het dier werd maandagochtend om 7.30 uur ontdekt door de bemanning van een schip. De Kustwacht maakte een foto van het dier, waarna SOS Dolfijn constateerde dat het om een potvis ging. Volgens de Nederlandse Kustwacht worden de dieren door de stroming of de wind meegevoerd, en raken ze soms de weg kwijt.



Als walvissen van meer dan 3 meter in de problemen zijn, gaat in Nederland het zogeheten walvisprotocol in. Het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wordt dan ingeschakeld. Schepen worden uit de buurt gehouden, ook 's nachts.



Afgelopen december strandde in Domburg een potvis. In januari 2016 spoelden op het strand van Texel vijf potvissen aan. IJsseldijk: ,,Strandingen van potvissen op de Nederlandse kust komen al eeuwen voor, maar sommige decennia is het wat drukker. Dat lijkt nu het geval."