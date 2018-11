Overleden spookrijder A2 reed ruim 10 kilometer tegen verkeer in

Opnieuw zoektocht naar dader van wurgen 18-jarige Denise

11:24 Opsporing Verzocht besteedt vanavond opnieuw aandacht aan de moord op Denise Celik, die in 2004 in Enschede werd gepleegd. De 18-jarige vrouw werd in het toenmalige Dish Hotel om het leven gebracht door haar destijds 20-jarige neef Cumali Ata. Hij vluchtte na de moord naar het buitenland, maar afgelopen tijd is er meermaals contact geweest met zijn advocaat in Nederland. In Steenwijk en Zwolle worden vandaag doorzoekingen verricht.