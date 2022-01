Overleden veehouder nog één keer door geliefde stal om afscheid te nemen: ‘Alsof de koeien het hoofd bogen’

Boeren blij: ze mogen tóch 2,5 koe per hectare in de wei laten grazen

Veehouders in De Ronde Venen mogen toch iets meer koeien per hectare grond hebben dan gedacht. De provinciale grens van 2,5 koeien per hectare is niet in beton gegoten, oordeelt de Raad van State. ,,Wij zijn erg blij met deze uitspraak’’, klinkt het uit de mond van Cornelis Karsemeier, voorzitter van LTO afdeling noordwest Utrecht, waar de gemeente De Ronde Venen onder valt.

12 november