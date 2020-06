Overlijden politieman Flip maakt veel los: ‘Hij pakte mijn vaders moordenaar’

Cees (82) schreef de koning een brief over zijn eenzaam­heid (en kreeg antwoord)

9:16 Wekenlang kwam er door het coronavirus niemand over de vloer bij Cees de Leeuw. De 82-jarige weduwnaar hoorde koning Willem-Alexander praten over het eenzaamheidsvirus en dacht: ‘Ik schrijf hem een brief om te vertellen hoe het echt is.’ En hij kreeg nog antwoord ook.