Overlijden politieman Flip maakt veel los: ‘Ik weet nu dat hij de moordenaar van mijn vader heeft gepakt’

Jongeren op de vuist bij recreatie­plas: ‘Ze kunnen niet met en zonder elkaar’

6:37 Groepen jongeren zijn afgelopen pinksterweekend met elkaar op de vuist gegaan bij recreatieplas Bussloo in Gelderland. Terreinbeheerder Leisurelands stelt in beeld te hebben om wie het gaat en bezint zich op maatregelen. Gebiedsverboden opleggen aan deze jongeren is een van de opties.