Overstappende boeren: van meurende mestput naar bomvolle ballenbak

Op de plek waar 25 jaar geleden de kraamhokken voor zeugen waren, vinden de Fristi en ranja gretig aftrek. Daar waar de vleesvarkens op stal stonden, produceren nu bijna dagelijks trotse kleuters hun knutselwerkje. En de mestput van weleer? Die doet tegenwoordig dienst als ballenbak. De vele tientallen kinderen die deze vrijdagmiddag voor een partijtje naar Hullie Speelboerderij in Uden komen, zullen er geen moment bij stilstaan. Maar allemaal struinen ze rond in een oude varkensstal. Waar ondernemer en Hullie-eigenaar Henk van den Broek jarenlang zelf boerde.



Het is alweer een jaar of twintig geleden dat hij zijn bedrijf met duizend vleesvarkens en 150 zeugen stopzette. In een heel andere tijd, zou je denken. Er was nog geen verhitte politieke discussie over stikstof. De schaalvergroting in de landbouw was nog een stuk minder ver op streek: Nederland telde grofweg evenveel varkens als nu, maar ruim drie keer zo veel bedrijven. En de varkenspest, die had net onbedaarlijk huisgehouden. Ook bij Van den Broek. ,,Er waren hier geen dieren besmet”, blikt hij terug. ,,Maar ze kwamen wel langs om preventief te ruimen. 's Ochtends om vijf uur, op vaderdag in 1997. Om tien uur zaten de kinderen klaar met een verrassing. Ik was er niet voor in de stemming.”