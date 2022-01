Overvaller doet zich voor als vrouw en overrompelt bewoner: 'Zijn pruik viel meteen af'

Bij een opmerkelijke woningoverval in het Limburgse Kerkrade is begin december een zeldzaam horloge buitgemaakt. Eén van de daders vermomde zich hierbij als vrouw om binnen te komen. De 63-jarige bewoner was bang dat het slecht met hem zou aflopen. ,,Ik was blij dat ik het had overleefd.”

Het slachtoffer is die dag samen met een kennis in zijn woning als er rond 17.30 uur wordt aangebeld. Aan de deur staat iemand met lange, rode krullen. ,,Ik dacht dat het een nieuwe bewoonster was die iets wilde weten”, vertelde het slachtoffer gisteravond in Opsporing Verzocht.



Na een kort kletspraatje sluipen twee mannen buiten het zicht van de bewoner richting voordeur en dringen dan met geweld de woning binnen. ,,Toen ze binnenkwamen, zag ik dat het een pruik was. Die viel gelijk af.” De bewoner en zijn kennis worden vastgebonden met tape en krijgen een laken over zich heen om het zicht te belemmeren.

De overvallers halen de complete woning overhoop, maar kunnen niets van waarde vinden. Daarop fouilleren ze de bewoner en zijn kennis. ,,Ik had 400 euro op zak en het horloge van mijn vader. Dat hebben ze afgepakt.” Als de daders roepen dat ze genoeg hebben en plotseling naar buiten vluchten, reageert het slachtoffer dankbaar. ,,Ik was blij dat ik het had overleefd.”

Emotionele waarde

De gestolen horloges zijn erfstukken met bijzondere kenmerken, meldt de politie. Het slachtoffer heeft een van de klokjes van zijn inmiddels overleden vader gekregen. Het gaat om een Certina Waterking met op de achterzijde de inscriptie ‘Staatsmijnen in Limburg’, plus de naam van de overleden vader en de jaartallen waarin hij werkte. Voor het slachtoffer is het horloge van grote emotionele waarde.

De politie is een maand na de overval nog altijd op zoek naar de overvallers. Op bewakingsbeelden is te zien dat ze in een grijze Peugeot Partner op de vlucht zijn geslagen. Deze auto is nog altijd niet teruggevonden. De politie weet op basis van camerabeelden dat de bestelauto is weggereden in de richting van de Heerlenersteenweg. Vervolgens ging het voertuig de Euregioweg op in de richting van Landgraaf en Heerlen. Daarna ontbreekt ieder spoor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.