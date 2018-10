Overvallers van woning darter Van Barneveld 'kregen plots het idee te gaan inbreken'

Tijdens de overval op 16 juni was Van Barneveld niet thuis, maar zijn vrouw Silvia wel. Zij schrok wakker toen de mannen op de vroege zaterdagochtend het huis binnendrongen en er ontstond een worsteling. Ze raakte daarbij lichtgewond en werd ook bedreigd. De verdachten riepen dat ze Silvia 'dood zouden schieten'. De vrouw van Van Barneveld werd aan haar haren getrokken maar wist ondanks het geweld te ontsnappen.

Yassine el H. (25), Yassir A (24) en Mikey B. (24) worden verdacht van inbraak en geweldpleging. De buit bestond uit sieraden, een tas en een portemonnee. Yassine en Yassir hebben allebei in Amsterdam al een lang strafblad opgebouwd, bleek vandaag, tijdens de pro forma-zitting.

Mediation

De verdachten zijn alle drie vandaag bij de pro forma-zitting aanwezig. Zij zitten overigens vast. De een - Yassine - zit vol spijt en heeft Silvia een brief geschreven, de ander zou het geweld hebben proberen te voorkomen. Zij willen zelfs mediation om Raymonds vrouw 'te helpen met verwerken'. Silvia - die net als Raymond niet bij de zaak aanwezig is - heeft al laten weten dat ze daar 'absoluut niet op zit te wachten'. Silvia heeft nog steeds mentaal last van de aanval.