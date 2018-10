OVV start onderzoek naar eerste elektrische vliegtuigcrash in Nederland

Direct na de crash is de piloot door een boer uit het neergestorte vliegtuigje gehaald, dat direct daarna in brand vloog. De boer heeft nog reanimatie toegepast, maar de man is in de gealarmeerde ambulance overleden.



Het is nog niet bekend hoe het toestel heeft kunnen neerstorten. Het politieteam Luchtvaarttoezicht van de Landelijke Eenheid heeft ook al onderzoek gedaan naar de toedracht. Over hun resultaten is nog niks bekend gemaakt.