Paardentweeling Belle en Blue zijn heel bijzonder: ‘Fokkers zijn niet blij met een tweeling’

KONINGSDAG LIVE | Te druk: Amsterdam, Rotterdam en Breda roepen op niet meer naar binnenstad te komen

Amsterdam, Rotterdam en Breda hebben het publiek opgeroepen niet meer naar de binnenstad te komen. Het is er te druk met Koningsdagvierders. In algemene zin geldt dat het in veel verschillende steden en dorpen ‘gezellig druk’ is. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.