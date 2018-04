Paashaas brengt dierentuin Emmen een ... olifantenkalfje

In de Wildlands Adventure Zoo in Emmen is vanmorgen een olifantje geboren. Het is de allereerste geboorte in de Olifantenvallei van de hernieuwde dierentuin. De moeder van het kalfje was 26 jaar geleden de eerste olifant die het levenslicht zag in de dierentuin.