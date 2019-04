Paasrel in zorgcentrum na verbod op viering Goede Vrijdag: ‘Ik voel me allerbelabberdst’

Merendeel liquidatie­ben­de Taghi blijft in de cel

18 april Negen van de elf verdachten in de omvangrijke liquidatiezaak-Marengo blijven in voorarrest. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald aan het slot van een tussentijdse zitting in de zaak. Het onderzoek-Marengo draait om een bende, volgens justitie geleid door de voortvluchtige Ridouan Taghi, die een reeks moorden in het criminele milieu op zijn geweten zou hebben.